СБУ завершила слідство у справі щодо розтрати і розмитнення газу «РосУкрЕнерго»

Служба безпеки України завершила досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА, колишнього голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА та інших службових осіб вказаних державних установ у вчиненні розтрати належного компанії «РосУкрЕнерго АГ» природного газу та його незаконного митного оформлення у лютому-березні 2009 року.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, в ході слідства зібрано достатньо доказів, які підтверджують вину обвинувачених у інкримінованих їм злочинах.

На цей час обвинувачені та їхні захисники ознайомлюються із матеріалами справи на виконання вимог ст.ст. 218-220 Кримінально-процесуального кодексу України, після чого справу буде направлено до суду.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня 2009 року СБУ порушила кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном, а саме – більш як 6 млрд. кубометрів газу на суму 7 млрд. 500 млн. грн. шляхом зловживання службовими особами НАК «Нафтогаз України» службовим становищем. У рамках справи було затримано заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Тараса ШЕПІТЬКА. Його звільнили з-під варти 6 березня.

Тоді І.ДІДЕНКО оскаржив постанову про порушення кримінальної справи у Шевченківському райсуді Києва, який своєю ухвалою припинив слідчі дії і призначив судове засідання за скаргою.

Пізніше Шевченківський райсуд Києва визнав незаконними окремі дії СБУ і відмінив постанову СБУ про порушення кримінальної справи щодо розмитнення 11 млрд. кубометрів газу.

У справі “РосУкрЕнерго” під вартою з літа 2010 року перебувають І.ДІДЕНКО та А.МАКАРЕНКО.

А.МАКАРЕНКО був затриманий 23 червня у рамках розслідування кримінальної справи про завдання шкоди Україні за результатами розгляду позову “РосУкрЕнерго” до "Нафтогазу" у Стокгольмському арбітражі. Саме А.МАКАРЕНКО в 2009 році очолював Державну митну службу, яка провела розмитнення газу “РосУкрЕнерго”. Стосовно А.МАКАРЕНКА було порушено кримінальну справу за статтею "службова недбалість".

9 липня СБУ затримала І.ДІДЕНКА у рамках кримінальної справи стосовно нього за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата чужого майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.