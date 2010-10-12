У Генпрокуратурі спростовують інформацію про подання до московського арбітражу позову до «Газпрому» і «Нафтогазу»

У Генеральній прокуратурі України спростовують інформацію про подання до Арбітражного суду Москви позову до ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

«Розповсюджена інформація не відповідає дійсності. Насправді Генеральна прокуратура України подала позов до Господарського суду Києва і надіслала копію цього позову «Газпрому» як стороні у справі», - зазначили у Генпрокуратурі.

У свою чергу, поінформоване джерело у ГПУ наголосило, що позов стосується спірних 11 млрд. куб. метрів газу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 жовтня, Російське агентство правової та судової інформації (РАПСІ) повідомило, що нібито Генеральна прокуратура України подала позов до Арбітражного суду Москви до ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України".

Третіми особами у справі начебто виступають Кабінет міністрів України і Міністерство палива та енергетики України.

Дату попередніх слухань не визначено, а подробиці арбітражного спору не повідомляються. йшлося у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня компанія CentraGas Holding AG (Австрія), яка є акціонером RosUkrEnergo розповсюдила заяву, згідно з якою, Стокгольмський арбітражний трибунал підтвердив, що спірний обсяг газу був вилучений «Нафтогазом» з порушенням умов контракту про зберігання газу з RosUkrEnergo, і що «Нафтогаз» зобов’язаний повернути RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газу, що знаходиться в підземних газових сховищах України, на тих же умовах, як і до вилучення.

Крім того, згідно з повідомленням, Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив, що RosUkrEnergo одержить від «Нафтогазу» додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту.

11 млрд. кубометрів газу були вилучені “Нафтогазом” у RosUkrEnergo у 2009 році як компенсація після того як унаслідок підписання прямого контракту між НАК і «Газпромом» у січні 2009 року RosUkrEnergo було виключене зі схеми постачання газу в Україну і за її межі. Це було зроблено за узгодженням з «Газпромом», який володіє 50% акцій RosUkrEnergo.