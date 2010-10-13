США достроково скасує мораторій на буріння у Мексиканській затоці

Мораторій на глибоководне буріння в Мексиканській затоці буде скасовано достроково, підтверджує уряд США, повідомляє Finance.

Заборону було введено після квітневої аварії на нафтовій платформі Deepwater Horizon, яку експлуатувала британська компанія BP. Цей випадок призвів до витоку значного обсягу найти до океану зі свердловини, яку вдалось заглушити лише 19 вересня, повідомляє ВВС.

Тим не менше, до Вашингтона постійно надходили прохання переглянути рішення про мораторій, оскільки він негативно впливає на економічну ситуацію. Зокрема, як зазначається в одній із федеральних доповідей, ця заборона вже призвела до тимчасової втрати від 8 до 12 тис. робочих місць в районі Мексиканської затоки.

До того, як нафтові компанії зможуть повернутися до практики глибоководного буріння в цьому регіоні, вони повинні будуть відзвітувати про дотримання нових правил безпеки, а на це, за словами американських чиновників, знадобиться, щонайменше, кілька тижнів.

"Оператори, які грають за правилами і відповідають підвищеним вимогам, отримають дозвіл на відновлення буріння, - заявив міністр внутрішніх справ США Кен Салазар. - Нафтогазова галузь діятиме в умовах суворіших правил, пильного спостереження і в умовах, які залишатимуться динамічними, - ми продовжуємо реформи, які вже здійснили".