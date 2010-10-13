Генпрокуратура подала позов про визнання недісними договорів Нафтогазу і Газпрому щодо газу RUE

Генеральною прокуратурою пред`явлено позов про визнання недійсними договорів купівлі-продажу природного газу від 20 січня 2009 року між НАК "Нафтогаз України" та ВАТ "Газпром".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ГПУ.

Позивач вимагає визнати недійсними два договори від 20 січня 2009 року про продаж 11 млрд. кубометрів газу "Нафтогазом" "Газпрому" і зарахування в той же день вартості цього газу в 1,7 млрд. доларів в якості плати "Газпромом" за транзит по Україні.

Цей газ в той момент належав трейдеру RosUkrEnergo.

"Позов спрямований до `Газпрому`, а не до конкретної особи", - пояснили в Генпрокуратурі. Попередні слухання пройшли у жовтні.

Позов подано в інтересах держави в особі Кабінету міністрів і Міністерства палива та енергетики до НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром".

Як повідомили в ГПУ, розгляд справи призначено на 21 жовтня поточного року.

Крім того, Генеральною прокуратурою України 10 жовтня подано до окружного адміністративного суду м. Києва позов про визнання протиправним та скасування згаданого доручення екс-прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО. Розгляд справи призначено на 20 жовтня.

Конфлікт навколо спірних обсягів газу виник на початку 2009 року. "Нафтогаз" за розпорядженням колишнього українського прем`єра Юлії Тимошенко забрав з підземних сховищ країни 11 млрд. кубометрів газу, які належали RosUkrEnergo.

Підставою стало право вимоги з трейдера боргу в розмірі 1,7 млрд. доларів, який "Нафтогазу" переуступив "Газпром".

Але відбір газу в рахунок боргу не був оформлений юридично між "Нафтогазом" і RosUkrEnergo.

Одночасно "Газпром" припинив продаж газу трейдеру, що зробило неможливим реалізацію контрактів у Європі.

До російської монополії RosUkrEnergo претензій не висувала, зате звернулася до Стокгольмського арбітражу з вимогою стягнути з НАК 11 млрд. кубометрів і пені.

У червні суд підтримав трейдера.