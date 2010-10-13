ГПУ пред'явлено позов до "Нафтогазу” і “Газпрому"

Генеральною прокуратурою пред`явлено позов про визнання недійсними договорів купівлі-продажу природного газу від 20 січня 2009 року між НАК "Нафтогаз України" та ВАТ "Газпром".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ГПУ.

За повідомленням Генпрокуратури, 20 січня 2009 року НАК "Нафтогаз України" уклав з ВАТ "Газпром" і ТОВ "Газпром експорт" договір відступлення права вимоги. За цим договором НАК "Нафтогаз України" отримав право вимоги на стягнення заборгованості з RosUkrEnergo по зобов`язаннях перед ВАТ "Газпром", ТОВ "Газпром експорт" в грошових коштах, на суму 1,7 млрд. дол.

Однак для заволодіння 11 млрд. куб. м газу, що належав RosUkrEnergo, екс-прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО 21 січня 2009 року надано незаконне доручення міністру палива та енергетики України і голові правління НАК "Нафтогаз України" щодо прийняття зазначеного газу на баланс компанії, йдеться в повідомленні Генпрокуратури.

На підставі вищезазначених договору та доручення НАК "Нафтогаз України" неправомірно оформив право власності на 11 млрд. куб. м природного газу, що належав RosUkrEnergo.

Для надання видимості законності цієї оборудки НАК "Нафтогаз України" 20 січня 2009 року уклав з ВАТ "Газпром" договори купівлі-продажу цього ж газу. За цими договорами НАК "Нафтогаз України" продав та в цей же день купив у ВАТ "Газпром" вказаний природний газ за ту ж ціну.

При цьому природний газ фактично не передавався та продовжував залишатись у підземних сховищах України.

Таким чином, вказані договори купівлі-продажу не були направлені на настання реальних правових наслідків, носили фіктивний характер та укладались лише з метою незаконного набуття НАК "Нафтогаз України" права на зазначений газ та його подальшого розмитнення в Україні.

Зважаючи на викладене, Генеральною прокуратурою України 15 вересня 2010 року до Господарського суду м. Києва пред`явлено позов про визнання вказаних договорів купівлі-продажу природного газу недійсними у зв`язку з їх фіктивністю.

Зазначений позов подано в інтересах держави в особі Кабінету міністрів України і Міністерства палива та енергетики України до НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром".

Як повідомили в ГПУ, розгляд справи призначено на 21 жовтня поточного року.

Крім того, Генеральною прокуратурою України 10 жовтня подано до окружного адміністративного суду м. Києва позов про визнання протиправним та скасування згаданого доручення екс-прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО. Розгляд справи призначено на 20 жовтня.