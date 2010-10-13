«Газ України» уклав договори на постачання газу з 592 підприємствами ТКЕ

Станом на вечір 12 жовтня, ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» уклала договори на постачання природного газу впродовж опалювального сезону 2010-2011 років з 592 підприємствами комунальної теплоенергетики (ТКЕ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України».

У повідомленні наголошується, що ДК «Газ України» підтверджує готовність забезпечити підприємства комунальної теплоенергетики природним газом в опалювальному сезоні 2010-2011 років згідно з укладеними в установленому порядку договорами.

Підставою для укладення таких договорів є виконання підприємствами ТКЕ процедури закупівлі природного газу відповідно до вимог Закону України від 01.06.10 № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель», проведення в повному обсягу розрахунків за природний газ згідно з чинними угодами і підписання актів звірки розрахунків.

ДК «Газ України» звертає увагу керівництва місцевих органів влади Волинської і Чернівецької областей, а також АР Крим на те, що підприємства ТКЕ цих регіонів фактично ігнорують процес оформлення договорів на постачання природного газу в новому опалювальному сезоні 2010-2011 рр.

Компанія також нагадує, що відповідно до вимог Закону України «Про принципи функціонування ринку природного газу» й постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2001 р. №1729 «Про забезпечення споживачів природним газом», постачання природного газу здійснюються за умови його стовідсоткової оплати.

Довідка УНІАН. Станом на 12.10.10 р. заборгованість підприємств ТКЕ (без АЕК «Київенерго») за спожитий упродовж опалювального сезону 2009-2010 років природний газ становила понад 1,8 млрд. грн. (рівень оплати – 82%).

Упродовж цього періоду найбільшу заборгованість нагромадили підприємства ТКЕ Донецької (407 млн. грн., 71%), Луганської (247 млн. грн., 52%), Дніпропетровської (230 млн. грн., 82%), Харківської (194 млн. грн., 85%) і Одеської (122 млн. грн., 74%) областей.

Столична енергокомпанія АЕК «Київенерго» за 2009-2010 рр. заборговувала ДК «Газ України» понад 570 млн. грн. (рівень оплати в 2010 р. – 83%).

Найнижчий рівень розрахунків за спожитий з 01.10.2009 р. природний газ - у підприємств ТКЕ Луганської (52%), Закарпатської (52%), Житомирської (65%) областей і м. Севастополь (62%).