Україна не виключає альтернативного транзитного постачання енергоресурсів до Європи – Азаров

Україна готова бути надійним транзитером енергоресурсів до країн Європейського Союзу і не виключає можливості альтернативних постачань енергоресурсів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час виступу на конференції «Україна: від кризи до зростання. Економіка, інвестиції, ринки», яка проходить у Королівському інституті міжнародних відносин Бельгії «Егмон».

«Україна завжди буде для Європи надійним транзитером енергоресурсів з Росії, зокрема, до Європи. Але ми не виключаємо й альтернативного транзиту для подання енергоресурсів до Європи через територію нашої країни. Ми відкриті для діалогу і вітаємо будь-які пропозиції в цьому напрямі», – сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня 2009 року Рада міністрів Енергетичного співтовариства схвалила рішення про приєднання України і Молдови до цієї організації.

Остаточне приєднання цих двох країн мало відбутися після усунення розбіжностей між національними законами і законодавством ЄС про газовий ринок, а також після ратифікації Протоколів про приєднання.

Президент України підписав новий закон «Про основи функціонування ринку природного газу» 16 липня цього року.

24 вересня ц.р. Україна підписала Протокол про приєднання до Енергетичного співтовариства. Згідно з європейським пактом, Україна тепер має право купувати газ не лише у «Газпрому».

Довідка УНІАН. Угода про Європейське енергетичне співтовариство була підписана в жовтні 2005 року в Афінах і набула чинності 1 липня 2006 року. Енергетичне співтовариство створене з метою розповсюдження досвіду внутрішнього енергетичного ринку ЄС на країни Південно-Східної Європи і сприяння залученню інвестиції в енергетичну галузь країн-учасниць угоди.

На сьогодні до угоди приєдналися 14 країн-членів ЄС і 7 країн Західних Балкан.

Грузія, Молдова, Туреччина й Україна мають статус спостерігачів.