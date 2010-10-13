Україна має намір значно розвинути альтернативную енергетику – Бойко
17:00, 13 жовтня 2010Енергетика
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Міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО заявляє, що в найближчі чотири роки Україна планує значно розвинути альтернативну енергетику.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в Брюсселі на конференції "Україна: від кризи до зростання".
"У найближчі чотири роки буде побудовано приблизно 2 тис. мегават (потужностей - УНІАН). Це замінник приблизно двох ядерних блоків енергією з вітру і сонця", - сказав український міністр.
При цьому Ю. БОЙКО зазначив, що потенціал розвитку альтернативної енергетики в нашій країні дуже великий і Україна готова розглянути будь-які пропозиції зарубіжних партнерів.
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