Україна має намір значно розвинути альтернативную енергетику – Бойко

Міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО заявляє, що в найближчі чотири роки Україна планує значно розвинути альтернативну енергетику.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в Брюсселі на конференції "Україна: від кризи до зростання".

"У найближчі чотири роки буде побудовано приблизно 2 тис. мегават (потужностей - УНІАН). Це замінник приблизно двох ядерних блоків енергією з вітру і сонця", - сказав український міністр.

При цьому Ю. БОЙКО зазначив, що потенціал розвитку альтернативної енергетики в нашій країні дуже великий і Україна готова розглянути будь-які пропозиції зарубіжних партнерів.