«Газпром» та Румунія домовилися підготувати розрахунки по «Південному потоку»

"Газпром" і Румунія прийняли рішення підготувати техніко-економічні розрахунки проходження "Південного потоку" по румунській території.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ "Газпром", за підсумками візиту делегації компанії на чолі з головою правління Олексієм МІЛЛЕРОМ в Румунію.

Зазначають, що в ході візиту пройшли зустрічі з прем'єр-міністром Румунії Емілем БОКОМ і міністром економіки, торгівлі і ділового середовища Румунії Іоном АРІТОНОМ. Сторони обговорили поточний стан і перспективи розвитку російсько-румунської співпраці в енергетичній сфері.

У рамках зустрічі з І. АРІТОНОМ О. МІЛЛЕР і Генеральний директор Transgaz S.A. Флорін КОСМА підписали Меморандум про наміри з підготовки техніко-економічних розрахунків проходження "Південного потоку" по території Румунії. Для виконання цього завдання сторони домовилися сформувати спільну експертну групу.

За умови позитивних результатів вказаних техніко-економічних розрахунків, "Газпром" і Transgaz вийдуть з пропозицією про підписання у I кварталі 2011 року російсько-румунської міжурядової угоди про співпрацю щодо "Південного потоку". Ця угода стане політичною і міжнародно-правовою основою для подальшої реалізації проекту в Румунії.

У разі підписання міжурядової угоди, сторони докладуть необхідні зусилля для того, щоб в максимально короткі терміни укласти відповідні домовленості на міжкорпоративному рівні.

Довідка УНІАН. Постачання природного газу з Росії в Румунію здійснюються з 1979 року.

У 2009 році "Газпром" поставив у країну 2,5 млрд куб. м газу. Експорт російського газу в Румунію здійснюється згідно з двома чинними до 2030 року довгостроковими контрактами.

Через територію Румунії здійснюється транспортування природного газу в Болгарію, Македонію, Туреччину і Грецію. У 2009 році об'єм транзиту до вказаних країн склали 12,5 млрд куб. м.