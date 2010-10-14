"ЛУКОЙЛ" знову зупиняє Одеський НПЗ

ВАТ «ЛУКОЙЛ» (Росія) повідомляє, що у зв`язку з поточною несприятливою маркетинговою ситуацією на українському ринку нафтопродуктів і, як наслідок, низькою ефективністю роботи ПАТ «ЛУКОЙЛ-ОДЕСЬКИЙ НПЗ», в компанії прийняте рішення про перенесення планового ремонту на підприємстві з першого кварталу 2011 року на четвертий квартал 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВАТ «ЛУКОЙЛ».

У повідомленні наголошується, що у зв`язку з цим в третій декаді жовтня 2010 року на підприємстві почнуться роботи з зупинки технологічних об`єктів.

У ході планового ремонту буде проведена регенерація каталізатора реформінгу та гідроочищення, а також буде реалізовано ряд інвестиційних проектів, пов`язаних з підвищенням ефективності роботи підприємства. Будуть виконані роботи з ремонту установок з проведенням планової ревізії і діагностики устаткування.

Довідка УНІАН. Одеський НПЗ здатний щорічно переробляти 2,8 млн. тонн нафти. З 2000 року завод належить російській нафтовій компанії «ЛУКОЙЛ». Компанії "ЛУКОЙЛ" належать 6 нафтопереробних заводів в Росії і за кордоном: в Україні, Болгарії і Румунії. Їх сукупна потужність складає 14 млн. тонн нафти в рік.