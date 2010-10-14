Три компанії подали заявки на участь в аукціоні з експорту електроенергії

ТОВ «Східенерго», ТОВ «Пауер Трейд» (обидві – ДТЕК) і ЗАТ «Білоцерківська ТЕЦ» подали заявки на участь в сьогоднішньому місячному аукціоні НЕК «Укренерго» на надання права доступу до міждержавних ліній електропередачі для експорту електроенергії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам голова аукціонної комісії «Укренерго» Тетяна МУРАВЙОВА.

За її словами, ТОВ «Східенерго» і ЗАТ «Білоцерківська ТЕЦ» подали заявки на лоти так званого Бурштинського перетину, ТОВ «Пауер Трейд» – на один лот перетину ОЕС України – Молдавська енергосистема.

Т.Муравйова уточнила, що стартова ціна лотів Бурштинського перетину визначена на рівні 5 тис. грн., на один лот молдавського перетину – на рівні 1 грн.

Як повідомляв УНІАН, НЕК «Укренерго» 5 жовтня оголосила про проведення місячного аукціону з наданням послуг доступу до пропускної спроможності міждержавного перетину для експорту електроенергії в листопаді поточного року.

На місячний аукціон компанія вирішила виставити 495 МВт пропускної спроможності так званого Бурштинського енергоострову, який працює в синхронному режимі з ENTSO-E і з якого Україна здійснює експорт електроенергії до Румунії, Словаччини і Угорщини.