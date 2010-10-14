14-16 жовтня в Києві відбудеться 38-е засідання Електроенергетичної ради країн СНД

У Києві 14-16 жовтня 2010 року під головуванням президента Електроенергетичної ради країн СНД, міністра енергетики Російської Федерації Сергія ШМАТКА відбудеться чергове, 38-е засідання Електроенергетичної ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства енергетики РФ, у заході візьмуть участь керівники органів управління електроенергетикою – міністри енергетики і голови національних енергокомпаній держав Співдружності, спостерігачі при Електроенергетичній раді СНД і представники запрошених організацій.

На засіданні ради планується обговорити питання, пов`язані з ефективним функціонуванням Єдиної енергетичної системи з енергосистемами держав, що входять у зону паралельної роботи, а також питання підготовки енергосистем країн Співдружності до роботи в осінньо-зимовий період 2010-2011 рр., формування спільного електроенергетичного ринку країн СНД, виконання Плану першочергових заходів з реалізації Концепції співпраці країн-учасниць СНД в галузі енергетики тощо.

Довідка УНІАН. Електроенергетичну раду країн СНД створено 14 лютого 1992 року. До неї входять перші керівники органів управління електроенергетикою – повноважні представники Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Казахстану, Киргизії, Молдови, Росії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану й України.