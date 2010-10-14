Поставки венесуельської нафти трубопроводом «Одеса-Броди» сприятимуть реалізації проекту ЄАНТК – «Сарматія»

Плановані поставки венесуельської нафти по українському трубопроводу «Одеса-Броди» до Білорусі сприятимуть реалізації проекту Євразійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК) для поставок каспійської нафти до Європи.

Про це кореспонденту УНІАН сказав генеральний директор створеного для розвитку ЄАНТК міжнародного трубопровідного підприємства «Сарматія» Сергій СКРИПКА.

„Незалежно від того, каспійську (нафту) на українські НПЗ чи венесуельську на білоруський (НПЗ), - це буде для нашого проекту дуже корисно”, - сказав він.

С.СКРИПКА відзначив, що річна потужність спорудженого нафтопроводу становить 14,5 млн. тонн при декларованих білоруською владою планах транспортування близько 9 млн. тонн.

За його словами, вільна потужність може бути використана для поставок нафти на нафтопереробні заводи у Дрогобичі (Львівська обл.) і Надвірній (Івано-франківська обл.).

Водночас гендиректор «Сарматії» сказав, що не має інформації про законтрактовані обсяги поставок на ці заводи, відзначивши, що раніше ці поставки взагалі були неможливі через реверсне використання трубопроводу «Одеса-Броди».

Він додав, що для рентабельних поставок нафти до польського Плоцьку – частину трубопроводу до якого ще треба добудувати – необхідно щороку прокачувати 10 млн. тонн нафти.

Як повідомляв УНІАН, українська влада планує у листопаді провести пробне прокачування венесуельської нафти трубопроводом «Одеса-Броди» до Білорусі, влада якої декларувала намір з 2011 року поставляти через Україну 10 млн. тонн нафти.

Цього тижня глава українського уряду Микола АЗАРОВ заявив, що здійснення поставок венесуельської нафти до Білорусі не означає відмову України від плану реалізувати проект ЄАНТК.

Довідка УНІАН. Ідея проекту будівництва Євроазіатського нафтотранспортного коридору Одеса – Броди – Плоцьк – Ґданьськ виникла у середині 90-х років. Вона передбачала будівництво нового транспортного коридору нафти, який дав би можливість поставляти каспійську нафту до країн Західної і Центральної Європи.

23 травня 2003 року у Брюсселі уряду України, Польщі і Єврокомісія підписали спільну декларацію про підтримку проекту ЄАНТК. Єврокомісія також виділила 2 млн. євро на проведення ТЕО будівництва трубопроводу Броди – Плоцьк, який дав би можливість протягнути вже побудовану українську трубу з Одеси на Чорному морі до польського Ґданьську на узбережжі Балтійського моря.

Вартість реалізації ЄАНТК на базі нафтопроводу «Одеса–Броди», згідно із затвердженим ТЕО, становить 2-8 млрд. дол. залежно від обсягів транспортування нафти.