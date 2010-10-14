Україна для прокачування нафти нафтопроводом «Одеса-Броди» до Білорусі розірве контракт про реверс – «Сарматія»

Українська влада для початку поставок венесуельської нафти трубопроводом «Одеса-Броди» до Білорусі розірве контракт з російсько-британською ТНК-ВР про реверсне використання нафтопроводу.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив генеральний директор міжнародного трубопровідного підприємства «Сарматія» Сергій СКРИПКА.

Він назвав технологічно неможливим тимчасове пробне прокачування венесуельської нафти через «Одеса-Броди» зі збереженням російських поставок у протилежному напрямі.

„Пробне прокачування можна буде здійснити лише після того, як буде ухвалено рішення про повернення до аверсного використання. Це буде одночасно з розірванням контракту на реверс”, - сказав гендиректор «Сарматії».

Він зазначив, що підставою для негайного розірвання контракту може бути невиконання ТНК-ВР його умов (за стандартних умов „Укртранснафта” мала б попередити про намір розірвати контракт за 3 місяці – УНІАН).

С.СКРИПКА сказав, що не має точних даних про обсяги транспортованої нафти з Бродів до Одеси цього року, зазначивши, що, швидше за все, ТНК-ВР не прокачає за підсумками року щонайменше 9 млн. тонн нафти, як це передбачено контрактом.

„По-моєму, дуже небагато”, - сказав він, оцінюючи поставки цього року.

С.СКРИПКА додав, що минулого року ТНК-ВР прокачала 9 млн. тонн, зазначивши, що тепер компанія може не протестувати проти аверсного використання нафтопроводу „Одеса-Броди”.

Як повідомляв УНІАН, вчора міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО заявив, що Україна планує провести пробне прокачування 80 тис. тонн венесуельської нафти нафтопроводом „Одеса-Броди” до Білорусі в листопаді цього року.

З травня через Україну до Білорусі поставляється нафта з Венесуели, яка має замінити більш дорогу (через введення мита для білорусів) російську нафту.

Нафта, постачання якої цього року оцінюються в 1,5 млн. тонн при 4 млн. задекларованих, зараз поставляється з Одеси залізничним транспортом.

Довідка УНІАН. Нафтопроводом „Одеса-Броди”, побудованому в 2001 році, планувалося поставляти каспійську нафту до Європи, продовживши його до польського Плоцька. Це дозволило б зменшити залежність від поставок з Росії.

Водночас учасникам проекту, який назвали Євроазіатським нафтотранспортним коридором (ЄАНТК), не вдалося знайти необхідного фінансування на добудову трубопроводу до Польщі.

З осені 2004 року трубопровід використовується для поставок російської нафти з Бродів до Одеси, що деякі експерти назвали найбільшою геополітичною поразкою України.

„Сарматія” на початку цього року підписала попередній договір про дофінансування будівництва польської частини ЄАНТК за кошти Європейської комісії, яка може виділити близько 120 млн. євро, або 25% вартості спорудження трубопроводу в Польщі.