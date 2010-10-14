Україна починає переговори з Білоруссю про постачання української електроенергії до Литви

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про початок тристоронніх переговорів з Білоруссю з питання постачання української електроенергії до Литви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Вільнюсі на спільній прес-конференції з Президентом Литовської Республіки Далею ГРІБАУСКАЙТЕ, що відбулася після завершення переговорів глав держав.

Зокрема, литовський журналіст у своєму запитанні до В.ЯНУКОВИЧА дорікнув українській стороні, що попередній Президент Віктор ЮЩЕНКО обіцяв Литві постачати електроенергії «стільки, скільки потребує держава».

У свою чергу, В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що чинна українська влада є послідовною у питанні виконання своїх, зокрема, міжнародних зобов’язань.

«Ми ні в якому разі не будемо ставити питання, щоб порушувати будь-які угоди, які були раніше підписані, і які сьогодні є чинними. Ми їх будемо виконувати. Але я такої угоди не бачив, її не існує», - відповів В.ЯНУКОВИЧ.

«У мене немає ніяких сумнівів у тому, що Президент В.ЮЩЕНКО хотів зробити якнайкраще для Литовської Республіки, і він прагнув це зробити», - додав глава держави.

Водночас, він пояснив, що вирішення питання постачання української електроенергії до Литви є непростим, адже у ньому задіяна третя сторона – Білорусь як держава-транзитер.

«І ми домовилися про те, що ми таку тристоронню роботу будемо проводити спільно, будемо співпрацювати. І значно покращувати в цьому питанні показники», - заявив Президент України, додавши, що у сфері електроенергетики потрібно розвивати співпрацю не лише у питанні постачання електроенергії, а також нафти і газу.