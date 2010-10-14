Експерт: Введення акцизу на скраплений газ збільшить його роздрібні ціни

Президент української асоціації скрапленого газу Сергій ПІВЕНЬ прогнозує, що у разі введення акцизу на скраплений газ, який використовується як моторне паливо, у розмірі 40 євро за тонну, що передбачене проектом Податкового кодексу, роздрібні ціни на даний вид палива збільшаться на 20-25 коп./л.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на І Міжнародній конференції «Скраплений газ України 2010» сьогодні в Києві.

За словами С.Півня, збільшення роздрібних цін на скраплений газ автоматично приведе до зростання вартості більшості перевезень і, відповідно, до підвищення цін на товари першої необхідності (молоко, хліб і т.п.), оскільки більшість перевезень даних видів товарів здійснюються автотранспортом, що використовує скраплений газ як моторне паливо.

Крім того, С.Півень відзначив, що введення акцизу на скраплений газ також може привести до активізації спекуляцій на балонному газі (балони зі скрапленим газом для побутового використання), а також до ослаблення конкуренції на оптовому ринку скрапленого газу.

При цьому він нагадав, що в проекті Податкового кодексу акциз на скраплений газ сплачуватимуть як виробники, так і імпортери даного виду палива, а звільняються від його сплати тільки ті виробники, які реалізовуватимуть газ в балонах для побутових потреб населення. За словами експерта, в проекті Податкового кодексу не передбачено звільнення від сплати акцизу на скраплений газ, який використовується для опалення.