У справі про газ РУЕ необхідно повернутися до "нульового варіанту" – Плачков

Міністр палива і енергетики України в 2005-2006 рр. Іван ПЛАЧКОВ вважає, що у справі об 11 млрд. куб. м газу необхідно повернутися до нульового варіанту - RosUkrEnergo повертає собі газ, а ВАТ «Газпром» залишиться винним 1,7 млрд. дол.

Як повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу ТВі, про це він сказав в ефірі телеканалу, коментуючи позов Генеральної прокуратури України до НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» з вимогою визнати за недійсні договори від 20 січня 2009 року про продаж 11 млрд. куб. м газу.

На його думку, справді, мали місце порушення законодавства.

«Нафтогаз» продав цей газ «Газпрому» за 1,7 млрд. дол., розмитнений з порушенням законодавства. Чому? Тому що без згоди власника не можна розмитнювати цей газ!», — сказав він.

Екс-міністр підкреслив, що у питаннях поставок газу мають враховуватися лише три критерії: економічна складова операції, інтереси країни і цінова політика.

І.ПЛАЧКОВ також вважає закономірним, що після рішення Стокгольмського арбітражу позов був паралельно поданий до двох судів — київського і московського. Він погодився з логікою ГПУ, що ситуація має повернутися до нульового варіанту — RosUkrEnergo повертає собі 11 млрд. куб. м газу, а «Газпром» залишиться винним 1,7 млрд. дол.

«Я думаю, що таке необхідне зробити, щоб потім не було прецедентів через якусь політичну кон’юнктуру, без дозволу власника, або відбирати газ, або переуступати борги…», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня п.р. Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути компанії RosUkrEnergo (Швейцарія) 11 млрд. куб. м газу і надати додатковий об`єм газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту. Крім того, суд зобов`язав «Нафтогаз» виплатити RosUkrEnergo 197 млн. дол. за порушення контракту.

На початку червня СБУ порушила справу за фактом завдання збитків державі Україна у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражу.

За даною справою обвинувачення були пред`явлені колишньому першому заступнику голови НАК «Нафтогаз України» Ігорю ДІДЕНКУ, екс-керівнику Державної митної служби Анатолію МАКАРЕНКУ і колишньому заступнику начальника Енергетичної регіональної митниці Тарасу ШЕПІТЬКУ.

8 вересня п.р. колишній перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ як свідок побував на допиті у СБУ у зв`язку зі справою компанії RosUkrEnergo.

15 вересня Генеральна прокуратура України подала до Господарського суду м. Київ позов про визнання недійсними договорів купівлі-продажу природного газу від 20 січня 2009 року між НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" у зв`язку з їх фіктивністю. Розгляд цієї справи призначено на 21 жовтня.

Крім того, 10 вересня Генеральною прокуратурою України подано до Окружного адміністративного суду м. Київ позов про визнання протиправним і скасування доручення екс-прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО міністру палива і енергетики України і голові правління НАК "Нафтогаз України" щодо прийняття газу на баланс компанії зазначеного об`єму газу. Розгляд даної справи призначено на 20 жовтня.