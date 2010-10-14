Апеляційний суд Києва залишив Діденка під вартою

Апеляційний суд Києва залишив під вартою колишнього першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА, відхиливши всі клопотання захисту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, таким чином, суд залишив у силі ухвалу Печерського райсуду Києва від 6 жовтня про продовження терміну перебування І.ДІДЕНКА у Лук’янівському СІЗО до 9 листопада.

«Ми очікували на таке рішення, адже в українських судах сподіватись на інші рішення не варто», - заявив адвокат Юрій СТЕПАНОВ.

Як відомо, 14 жовтня Апеляційний суд Києва також залишив під вартою екс-голову Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА.