Завтра розпочнуться переговори з Білоруссю щодо постачання електроенергії в Литву

Завтра Україна розпочинає переговори з Білоруссю щодо постачання через її територію електроенергії до Литви обсягом близько 1,5 млрд. кВт на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО сьогодні журналістам у Вільнюсі за результатами переговорів з литовською стороною у рамках офіційного візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Литви.

«Ми із завтрашнього дня розпочинаємо переговори з білоруськими колегами про те, щоб нам дозволили транзит на Литву», - сказав Ю.БОЙКО. За його словами, йдеться про обсяг близько 1,5 млрд. кВт на рік, який готова закупати в України Литва.

Як уточнив міністр, цей обсяг становить третину усієї електроенергії, яку споживає Литва на рік. «Я думаю, що це буде вигідно і для нас як постачальників електроенергії, і для Литви, для якої ми закупаємо близько третини її потреб», - сказав Ю.БОЙКО.

Він повідомив про досягнуті сьогодні домовленості про участь українських фахівців у наданні методичної і технічної допомоги Литві з питання консервації Інгулінської АЕС, яка була зупинена 1 січня 2010 року.

«Ми це зробимо, адже маємо досвід Чорнобиля», - заявив Ю.БОЙКО.