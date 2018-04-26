РУЕ дочекалося – Генпрокуратура «поспішає» на допомогу

Проявивши повне юридичне безсилля в Стокгольмі, українська влада тепер намагаються відіграти провалену ними ж «газову» справу. При цьому повною несподіванкою виявився позов Генеральної прокуратури проти Газпрому і Нафтогазу. Після того, як пройшло майже 10 місяців, ГПУ раптом пригадала про свої обов`язки і вимагає визнати недійсним договір купівлі-продажу від 20 січня 2009 року, укладений між двома компаніями, в результаті якого РосУкрЕнерго і було незаконно позбавлено 11 млрд. кубометрів газу. Ситуація, що склалася, виглядає абсурдно, оскільки, швидше за все, ГПУ стала на захист РУЕ саме тоді, коли компанія менше за все потребувала цього.

Програти в Стокгольмі, щоби виграти в Києві

Ситуація виглядає таким чином. Генеральна прокуратура України заявила, що 13 жовтня ц.р. подала позов до Господарського суду Києва щодо визнання недійсним договору між НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" від 20 січня 2009 року у зв`язку з його фіктивністю.

У прокуратурі відзначають, що даний позов поданий на користь держави в особі Кабінету міністрів України і Міністерства палива і енергетики. Розгляд справи призначений на 21 жовтня.

ГПУ нагадує, що 20 січня 2009 року НАК "Нафтогаз України" уклала з ВАТ "Газпром" і ТзОВ "Газпром експорт" договір поступки права вимоги. За даною угодою Нафтогаз отримав право вимагати стягнення заборгованості з компанії РосУкрЕнерго за зобов`язаннями перед Газпромом, "Газпром експортом" в грошових коштах на суму 1,7 млрд. дол.

Як відзначають в Генпрокуратурі, на підставі вищезазначеного договору і доручення, даного екс-прем`єр-міністром Юлією Тимошенко, НАК неправомірно оформила право власності на 11 млрд. куб. м природного газу, який належав РосУкрЕнерго.

На перший погляд можна припустити, що дії ГПУ не позбавлені логіки. Якщо суд задовольнить позов, то РУЕ зможе повернути собі 11 млд кубометрів газу, а переуступку її боргу Нафтогазу буде анульовано. Відповідно, Газпром виявиться винен НАК 1,7 млрд. дол. за транзит газу, в рахунок погашення чого і був вилучений газ РосУкрЕнерго. У такому разі Україні не доведеться виконувати рішення Стокгольмського суду про передачу РУЕ 1,1 млрд. куб. м як компенсації і платити цій компанії 197 млн. дол. штрафу за порушення контракту.

Сперечатися на газові теми взимку не комільфо

Як потім Газпром буде розрулювати питання з боргами РУЕ, нас начебто цікавити не повинно. Але це теорія, на практиці все може виявитися абсолютно інакше.

Президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук вважає, що угода про передачу 11 млрд. кубометрів газу, що належав РосУкрЕнерго, на баланс Нафтогазу спочатку була міною сповільненої дії. «Тепер вона спрацювала. Дуже погано, що всі питання, пов`язані з цією суперечкою, не були вирішені в літній період, а починають загострюватися в опалювальний сезон. Позов Генпрокуратури може спровокувати дуже серйозні проблеми в газовій галузі в найбільш холодний період року. Йдеться про 12 з гаком мільярдів кубометрів газу, що є великим обсягом для України, оскільки в наших підземних сховищах зараз знаходиться всього 24 млн. кубометрів газу», - підкреслив експерт.

На його думку, якщо прогнози метеорологів виправдаються, і зима виявиться екстремально холодною, то дана суперечка може украй загострити ситуацію з постачанням споживачам блакитного палива. О.Тодійчук припустив, що судовий позов може привести до арешту 12 млрд. кубометрів газу, що знаходяться в ПГС України.

«Сьогодні слід перенести рішення всіх питань, пов`язаних з поверненням 12 млрд. кубометрів газу РосУкрЕнерго, на весну наступного року. При цьому слід зазначити, що Росія фактично усунулася від рішення цього питання, тоді як незаконне вилучення газу було схвалене не тільки Юлією Тимошенко, але і прем`єр-міністром Росії Володимиром Путіним. «Газпром» як співзасновник РосУкрЕнерго має сприяти тому, щоби ситуація не погіршувалася. Потрібно намагатися знайти позасудове рішення проблеми, щоби якісь гарячі голови не змогли перевести її в ранг конфлікту», - підкреслив О.Тодійчук.

Виникає питання, невже в Генпрокуратурі не в курсі, що затівати тяжбу з «Газпромом» взимку украй необачно?..

Вичекати момент

Але справа не тільки в неправильно підібраному для позову сезоні. Генпрокуратура прохопилася, коли потяг підходить до своєї останньої станції, вважає незалежний експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут. «Тобто, прокуратура подає позов, коли справа про газ РосУкрЕнерго вже дійшла до суду вищої інстанції – Верховного суду України», - уточнив експерт.

(Шевченківський райсуд Києва і Апеляційний суд столиці вже визнали рішення Стокгольмського суду на користь РосУкрЕнерго. 23 вересня «Нафтогаз» подав скаргу на їх рішення у ВСУ).

О.Нарбут переконаний, що прокуратура зробила свій «героїчний» вчинок скоріше про людське око. «Якби ГПУ хотіла серйозно втрутитися в цей процес, то їй варто було б зацікавитися ним тоді, коли події тільки розгорталися. І СБУ, і Генпрокуратура повинні були ще в січні 2009 року занепокоїтися ситуацією. У гіршому варіанті Генпрокуратура повинна була підключитися до справи, коли стало відомо про рішення Стокгольмського арбітражного суду, тобто, ще в червні цього року. Вона зобов`язана була включитися в процес як третя сторона, але оскільки позов поданий тільки зараз, то дії ГПУ виглядають радше як імітація бурхливої діяльності, аніж реальне бажання повернути процес в нове русло», - підкреслив він.

Разом з тим експерт не виключає, що буде зроблена спроба прив`язати рішення Верховного суду у справі РУЕ до рішення Госпсуду за позовом Генпрокуратури, щоби, посилаючись на нові обставини в справі, затягнути процес і виграти час. «Це може дати політичному керівництву країни час, необхідний для того, щоби відстояти національні інтереси України в переговорах з Росією. Ми ж чудово розуміємо, що сама конструкція вилучення газу у РУЕ створювалася не в Києві, а в Москві, таким чином, і вирішувати проблему повернення газу РосУкрЕнерго можна тільки в тих же кабінетах, в яких підписувалися відповідні контракти», - відзначає О.Нарбут.

Що ж до спроб Росії повністю усунутися від проблеми, то, на думку експерта, вона зможе це зробити тільки при потуранні українського керівництва. «Що власне і робив попередній Кабмін, а зараз це до певної міри відноситься і до нинішнього уряду», - вважає він.

О.Нарбут утримався від прогнозів щодо можливих наслідків для українсько-російських відносин в «газовій» сфері у разі задоволення позову Генпрокуратури. «Оцінювати наслідки цієї події поки не коректно, але вона навряд чи привнесе якісь зміни в газові взаємини між Україною і Росією. Загострення можливе, але зовсім не у зв`язку з позовом Генпрокуратури - він може бути лише приводом, але не причиною. У даному питанні все знаходиться в руках російського керівництва», - констатував експерт.

Висновки експерта базуються на багаторічному досвіді українсько-російської «газової дружби», а тому виглядають вельми переконливими. Дійсно, уряди змінюються, а питання ціни російського газу, обсягів його постачань, транзиту через нашу газотранспортну систему залишаються прерогативою Москви. Україна лише із перемінним успіхом намагається пом`якшити нав`язані нею умови. Так і в справі з РосУкрЕнерго - «милувати» Україну чи «карати», вирішуватиме «Газпром». На цьому фоні позов Генпрокуратури справді виглядає як відчайдушна спроба відтягнути розрахунок з РосУкрЕнерго на як можна більший термін. Хоча при цьому не можна виключати, що своїми діями ГПУ досягне прямо протилежного – спровокує черговий «газовий» конфлікт з РФ у найбільш невідповідний момент – зима не за горами.

Антон Лосєв (УНІАН)