Україна завершує переговори щодо відкриття додаткового маршруту поставки нафти до Білорусі - Бойко

Україна завершує переговори щодо відкриття додаткового маршруту поставки нафти до Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО в ході 38-го засідання Електроенергетичної ради СНД сьогодні в Києві.

“Зараз завершуємо переговори щодо відкриття додаткового маршруту поставки нафти, зокрема нафтопроводу”, - сказав він.

При цьому міністр додав, що «ми вільні обирати маршрути, які економічно вигідні Україні». «Тому будь-які питання, які стосуються поставки енергоресурсів, які мають дуже важливе значення і для економіки, і для політики інших країн, ми вирішуємо в обстановці компромісів. Втім, на перше місце ставимо економічний інтерес», - підкреслив Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня Ю.БОЙКО повідомив, що пробне прокачування нафти в аверсному режимі нафтопроводом “Одеса – Броди” до Білорусі буде здійснене наприкінці листопада.

За його словами, обсяги пробного прокачування становитимуть 80 тис. тонн.

Раніше Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявляв, що продовжуються переговори з Україною про переведення нафтопроводу "Одеса-Броди" в аверсний режим для прокачування венесуельської нафти.

Довідка УНІАН. Венесуельська нафта, яку закуповує Білорусь, завозиться танкерами в порт Одеси, а звідти доставляється на Мозирський НПЗ залізницею транзитом через Україну.

У травні 2010 року Білорусь почала поставляти для Мозирського нафтопереробного заводу нафту з Венесуели через територію України. За інформацією міністра транспорту і зв`язку України Костянтина ЄФИМЕНКА, обсяг транзиту венесуельської нафти до Білорусі територією України в 2011 році скорочений з 10 до 9 млн. тонн. У поточному році замість запланованих раніше 4 млн. тонн нафти обсяг транзиту очікується у розмірі 1,5 млн. тонн.