Шматко: Україна має погоджувати технологічні аспекти аверсних постачань нафти “Одеса – Броди”

Україна має погоджувати технологічні аспекти постачань нафти нафтопроводом “Одеса – Броди” в аверсному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр енергетики Російської Федерації Сергій ШМАТКО під час 38-го засідання Електроенергетичної ради СНД сьогодні журналістам у Києві.

«Ми вважаємо, що наші колеги мають право вдаватися до будь-яких дій, які вони вважають за потрібні. Головне, щоб це було вигідно. І нам би хотілося для того, щоб ми могли забезпечити технологічну стабільність роботи нафтопроводу «Дружба», щоб ці консультації щодо аверсного режиму роботи «Одеса – Броди» з нами просто в технологічному аспекті консультувалися», - сказав він. При цьому міністр додав, що «ми маємо розуміти, як це функціонуватиме».

«Я думаю, що в наших українських колег нафтовиків, нафтотранспортників не повинно виникнути великих проблем», - зазначив С.ШМАТКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО повідомив, що Україна завершує переговори щодо відкриття додаткового маршруту з постачання нафти в Білорусь. При цьому він додав, що «ми вільні вибирати маршрути, які економічно вигідні Україні». «Тому будь-які питання, що стосуються постачання енергоресурсів, які мають дуже важливе значення і для економіки, і для політики інших країн, ми вирішуємо в обстановці компромісів. Але, втім, на перше місце ставимо економічний інтерес», - підкреслив Ю.БОЙКО.

12 жовтня Ю.БОЙКО повідомив, що пробне прокачування нафти в аверсному режимі нафтопроводом “Одеса – Броди” в Білорусь буде здійснене наприкінці листопада.

Довідка УНІАН. Венесуельська нафта, яку купує Білорусь, надходить танкерами в порт Одеси, а звідти доставляється на Мозирський НПЗ залізницею транзитом через Україну.

У травні 2010 року Білорусь почала поставляти для Мозирського нафтопереробного заводу нафту з Венесуели через територію України. За інформацією міністра транспорту і зв`язку України Костянтина ЄФИМЕНКА, обсяг транзиту венесуельської нафти до Білорусі через територію України в 2011 році скорочений з 10 до 9 млн. тонн. Цього року замість запланованих раніше 4 млн. тонн нафти обсяг транзиту очікується в розмірі 1,5 млн. тонн.