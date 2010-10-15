Польська PERN призначила свого представника в «Сарматії»
13:43, 15 жовтня 2010Енергетика
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Державна польська нафтотранспортна компанія PERN Przyjaџс призначила своїм представником в правлінні міжнародної компанії «Сарматія» Радослава БОДЬО.
Про це кореспондентові УНІАН в Польщі повідомив генеральний директор «Сарматії» Сергій СКРИПКА.
Він сказав, що Р.Бодьо працює в PERN директором департаменту нагляду за майном.
За його словами, PERN призначила свого представника 30 вересня замість Марчина ЯСТШЕМБСКОГО, який подав у відставку в червні цього року.
С.Скрипка відзначив, що зобов`язання призначити свого представника в компанії було записане в протоколі міжурядової польсько-української комісії з економічної співпраці, засідання якої відбулося 29-30 вересня.
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