Польська PERN призначила свого представника в «Сарматії»

Державна польська нафтотранспортна компанія PERN Przyjaџс призначила своїм представником в правлінні міжнародної компанії «Сарматія» Радослава БОДЬО.

Про це кореспондентові УНІАН в Польщі повідомив генеральний директор «Сарматії» Сергій СКРИПКА.

Він сказав, що Р.Бодьо працює в PERN директором департаменту нагляду за майном.

За його словами, PERN призначила свого представника 30 вересня замість Марчина ЯСТШЕМБСКОГО, який подав у відставку в червні цього року.

С.Скрипка відзначив, що зобов`язання призначити свого представника в компанії було записане в протоколі міжурядової польсько-української комісії з економічної співпраці, засідання якої відбулося 29-30 вересня.