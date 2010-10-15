Заборгованість НАК «ЕКУ» перед «Вугіллям України» становить 721 млн. грн. - Мінвуглепром

Заборгованість енергогенеруючої компанії НАК «Енергетична компанія України» перед ДП «Вугілля України» на 1 жовтня становить 721 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив перший заступник міністра вугільної промисловості України Юрій ЧЕРЕДНИЧЕНКО, виступаючи на колегії Міністерства вугільної промисловості.

За його словами, «Вугілля України» вже підписало графіки погашення заборгованості в жовтні-грудні з ВАТ «Донбасенерго» і ВАТ «Центренерго».

Водночас, питання погашення заборгованості «Західенерго» перед оператором ринку вугільної продукції поки залишається невирішеним.

Ю.ЧЕРЕДНИЧЕНКО уточнив, що за дев`ять місяців поточного року підприємства Мінвуглепрому відвантажили на потреби ТЕС 13,382 млн. тонн вугільної продукції.

Довідка УНІАН. ДП «Вугілля України» є оператором Оптового ринку вугільної продукції й здійснює продаж практично всього вугілля, яке видобуто на вугільних підприємствах, що знаходяться в управлінні Мінвуглепрому.