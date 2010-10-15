Бензин в Україні за тиждень подорожчав

З 8 по 15 жовтня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 0,1-0,3% (в середньому на 0,2%).

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 8 по 15 жовтня 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: бензин А-80 – збільшилися на 0,1% - з 6,79 грн./л до 6,80 грн./л; бензин А-92 – збільшилися на 0,1% - з 7,14 грн./л до 7,15 грн./л; бензин А-95 – збільшилися на 0,3% - з 7,46 грн./л до 7,48 грн./л; дизельне паливо – збільшилися на 0,3% - з 6,73 грн./л до 6,75 грн./л.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту і експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тонн (у 2008 році – 4,75 млн. тонн), а дизельного палива – 4,36 млн. тонн (у 2008 році – 5,29 млн. тонн).

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створене в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.