Азарову звітували Бойко і Шматко

Міністри енергетики України та Росії Юрій БОЙКО та Сергій ШМАТКО доповіли прем’єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ про виконання доручень від голів урядів обох країн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це йшлося під час зустрічі М.АЗАРОВА з Ю.БОЙКОМ і С.ШМАТКОМ.

Зокрема, міністри поінформували М.АЗАРОВА про хід підготовки до засідання українсько-російського міжурядового Комітету з економічних питань, чергове засідання якого відбудеться 27 жовтня У Києві. Було відзначено, що підкомітет з питань енергетики погодив протокол, в якому деталізовано роботу, виконану на доручення голів урядів України і Росії та погоджено порядок денний подальшої роботи підкомітету.

С.ШМАТКО відзначив також, що порівняно з попередніми роками продуктивність спілкування з українськими колегами, рівень взаємовигідного співробітництва принципово покращились.

«До засідання комісії всі робочі групи, ваша в тому числі, повинні підготувати абсолютно прагматичні документи, де визначено заходи, взаємні зобов’язання щодо їхнього виконання, терміни виконання. Стільки було змарновано часу, настільки масштабні завдання у наших держав, що часу на декларації не залишилось, тільки для практичних кроків», - наголосив М.АЗАРОВ.