Азаров і Клюєв проти компенсацій “РосУкрЕнерго” з бюджету – ЗМІ

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ і перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ вважають претензії компанії “РосУкрЕнерго” необґрунтовано завищеними і виступають категорично проти будь-яких істотних компенсацій за рахунок держбюджету.

Про це повідомляє газета “Дзеркала тижня” (№ 38 за 16-22 жовтня) з посиланням на свої джерела, наближені до Кабінету міністрів.

Як нагадує видання, на сьогоднішній день вже дві судові інстанції в Україні підтвердили правомірність рішення Арбітражного інституту Торгової палати міста Стокгольм від 8 червня 2010 року, відповідно до якого НАК “Нафтогаз України” зобов`язана повернути компанії “РосУкрЕнерго” 12,1 мільярда кубометрів природного газу.

Для завершення процедури імплементації рішення Арбітражного інституту Торгової палати міста Стокгольм необхідно останнє рішення – Верховного суду України, зазначає “Дзеркало тижня”.