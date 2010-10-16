В Україні розпочинають підготовку до переговорів Україна-Росія-ЄС з енергопитань

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ доручив міністру палива та енергетики Юрію БОЙКУ розпочати підготовку до тристоронніх переговорів Україна-Росія-ЄС з енергетичних питань.

Як повідомляє Департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, таке доручення голова українського уряду дав під зустрічі з міністром енергетики Російської Федерації Сергієм ШМАТКОМ.

Як зазначається, у зустрічі також брав участь Ю.БОЙКО.

М.АЗАРОВ нагадав, що під час офіційного візиту до Брюсселя запропонував Європейському Союзу провести тристоронні переговори щодо енергетичної сфери, і ця пропозиція була позитивно сприйнята.

«Україна до переговорів принципово готова, міністр палива і енергетики України отримав доручення готувати наше бачення порядку денного таких переговорів. Очевидно, щоб досягти успіху, щоб прогнозовано працювати, ми повинні спільно оцінити потреби і перспективи європейського ринку, а також спільно виробити переконливі гарантії того, що транзитних ризиків не існує і не буде існувати. Перспективи такої погодженої роботи насправді дуже значні», - заявив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, під час візиту до Брюсселя М.АЗАРОВ повідомив, що Європейська комісія ініціюватиме тристоронню зустріч ЄС-Україна-Росія з обговорення низки проектів співпраці в енергетичній сфері.