Котирування ф’ючерсів на нафту на NYMEX у п’ятницю знизилися

Котирування ф'ючерсів на нафту знизилися у п'ятницю, 16 жовтня, наблизившись до позначки 81 долар за баррель, на тлі зростання долара США і падіння акцій, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування листопадових ф'ючерсів на легку малосірчисту нафту досягли 81,25 долара за баррель, опустившись на 1,44 долара, або на 1,7%, після падіння до 80,75 долара за баррель

Ф'ючерси на нафту марки Brent на ICE впали в ціні на 1,65 долара - до 82,55 долара за баррель.

У п'ятницю вранці торги проходили без певного напряму на фоні волатильних коливання долара і акцій, але протягом сесії ціни на нафту опустилися, оскільки долар виріс з нових восьмимісячних мінімумів.

Виступ голови Федеральної резервної системи Бена БЕРНАНКЕ залишив відкритою можливість подальшого стимулювання, але інвестори побоювалися, що акції і ринки енергоносіїв, так само як і долар, вже врахували можливість дій з боку центрального банку.

В останні тижні ціни на нафту орієнтувалися на поведінку долара. Послаблення долара робить нафту дешевшою для утримувачів інших валют. Падіння долара, що спостерігалося останнім часом, спонукало інвесторів купувати такі активи як нафту, золото та інші сировинні товари.

Економічні дані і падіння долара відтіснили на другий план побоювання щодо все ще високих запасів нафти і нафтопродуктів. Міністерство енергетики США у четвер, 15 жовтня, повідомило про невелике скорочення запасів нафти, але також зазначило, що тижневий попит на нафту і паливо в США впав до найнижчого рівня з листопада.

Учасники ринку також стежили за демонстраціями у Франції, які ударили по енергетичній інфраструктурі країни. У зв'язку із страйками в промисловості, які висловлюють протест проти національної пенсійної реформи, французькі нафтопереробні заводи скоротили або зупинили виробництво, повідомила профспілка Confederation Generale du Travail.

Страйк в одному з французьких нафтових портів, який є третім за величиною у світі, тривав вже 19-й день.

Листопадові ф'ючерси на бензин RBOB знизилися в ціні на 3,27 цента, або на 1,5%, до 2,1038 долара за галон. Листопадові ф'ючерси на паливневий мазут подешевшали на 5,31 цента - до 2,2308 долара за галон.