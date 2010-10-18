Видобуток газу в Україні у січні-вересні скоротився на 5,7%, нафти – на 12,8%

Українські нафтогазовидобувні підприємства у січні-вересні скоротили видобуток природного газу на 5,7%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 14,3 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у січні-вересні видобуток нафти в Україні скоротився на 12,8%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 1,936 млн. тонн.

Видобуток газового конденсату в Україні за 9 місяців скоротився на 7,2% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 711,0 тис. тонн, а газу нафтового супутнього скоротилася на 14,1% - до 489,0 млн. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році, за даними Держкомстату, українські нафтогазовидобувні підприємства збільшили видобуток природного газу на 2,1%, порівняно з 2008 роком, до 20,3 млрд. куб. м. Видобуток нафти скоротився на 6,2% - до 2,899 млн. тонн, видобуток газового конденсату скоротилася на 5,2% - до 1,018 млн. тонн, а газу нафтового супутнього скоротився на 14,2% – до 744 млн. куб. м.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК "Укргазвидобування", ВАТ "Укрнафта" і ДАТ "Чорноморнафтогаз", які входять в структуру НАК "Нафтогаз України".