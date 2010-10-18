Україна видобуватиме нафту і газ на території Венесуели – Президенти домовилися

Україна видобуватиме нафту і газ на території Венесуели.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на спільній p Президентом Венесуели Уго ЧАВЕСОМ прес-конференції, яка відбулася за результатами українсько-венесуельських переговорів у Києві.

«Ми з Президентом ЧАВЕСОМ домовилися про те, що Україна почне видобуток нафти і газу на території Венесуели», - повідомив В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що це питання буде одним із пріоритетних у контексті українсько-венесуельських відносин.