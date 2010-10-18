Рівень розрахунків за газ в Україні виріс до 89,8%

Впродовж січня-вересня цього року підприємства, які входять в структуру НАК «Нафтогаз України», поставили споживачам 31,264 млрд. куб. м природного газу на загальну суму 45,031 млрд. грн, за який сплачено 40,437 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства палива і енергетики України.

У повідомленні наголошується, що рівень розрахунків всіх споживачів за газ в січні-вересні збільшився на 1,9 процентних пунктів, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, до 89,8%.

Довідка УНІАН. У 2009 році підприємства, які входять в структуру НАК «Нафтогаз України», поставили споживачам 38 млрд. 249,2 млн. куб. м природного газу на загальну суму 46 млрд. 389,3 млн. грн, за який сплачено 40 млрд. 99,1 млн. грн.