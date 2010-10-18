Україна скоротила транспортування нафти на 20,7%

Транспортування нафти нафтопровідною системою України, за оперативними даними, в січні-вересні ц.р. скоротилася на 20,7%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, до 22,925 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства палива і енергетики України.

У повідомленні наголошується, що при цьому транзит до країн Європи в січні-вересні склав 15,473 млн. тонн нафти, що на 30,6% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

За 9 місяців філіалом ВАТ «Укртранснафта» «МН Дружба» в цілому протранспортовано 15,730 млн. тонн нафти, що на 17,1% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Філіалом ВАТ «Укртранснафта» «Придніпровські магістральні нафтопроводи» перекачано 7,195 млн. тонн нафти, що на 27,5% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

У січні-вересні частка транзитного обсягу перекачування нафти в загальному обсязі нафтоперекачки склала 67,5%, а частка нафтеперекачки на нафтопереробні підприємства України – відповідно 32,5%.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році транспортування нафти нафтопровідною системою України скоротилося на 5,9%, або на 2,431 млн. тонн, в порівнянні з 2008 роком, до 38,535 млн. тонн. При цьому транзит до країн Європи в 2009 році склав 29,112 млн. тонн нафти, що на 11,4%, або на 3,731 млн. тонн менше, ніж за 2008 рік.