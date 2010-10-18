«Нафтогаз» скоротив платежі до бюджету на 36%

Підприємства, які входять в структуру НАК "Нафтогаз України", в січні-вересні скоротили платежі до бюджетів всіх рівнів на 36,4%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, до 18 млрд. 711,8 млн. грн. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства палива і енергетики України.

У повідомленні наголошується, що в цілому, підприємства, які належить до Мінпаленерго, в січні-вересні скоротили платежі до бюджетів всіх рівнів на 24,9%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, до 26 млрд. 18,3 млн. грн., в т.ч. до Держбюджету – 23 млрд. 855,8 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році підприємства що входять в структуру НАК "Нафтогаз України" збільшили платежі до бюджетів всіх рівнів на 59,5%, у порівнянні з 2008 роком, до 41 млрд. 603,9 млн. грн.

У цілому, підприємства, що належать до Мінпаленерго, в 2009 році збільшили платежі до бюджетів всіх рівнів на 47,1%, у порівнянні з 2008 роком, до 48 млрд. 409,4 млн. грн., в т.ч. до Держбюджету – 47 млрд. 369,4 млн. грн.