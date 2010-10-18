Україна скоро почне транспортувати нафту до Білорусі "трубою"

Україна найближчим часом розпочне транспортування венесуельської нафти до Білорусі нафтопроводом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на спільній прес-конференції з Президентом Венесуели Уго ЧАВЕСОМ, яка відбулася за результатами українсько-венесуельських переговорів у Києві.

«Що стосується транспортування венесуельської нафти у бік Білорусі - ми її будемо транспортувати стільки, скільки її буде надходити до чорноморських портів України», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, «сьогодні ми транспортуємо цю нафту у цистернах, але вже найближчим часом ми перейдемо на транспортування нафтопроводом».

«Це наш план, який ми намітили у відносинах із Венесуелою і Білоруссю. І у подальшому в цьому трикутнику ми домовилися, що ми це питання будемо вирішувати спільно», - підкреслив також Президент України.

Водночас він заявив, що жодного разу не чув, щоб російська сторона заважала процесу транспортування венесуельської нафти через територію України до Білорусі.

«Ми вважаємо, що вирішення цього питання для Білорусі у жодному не суперечить інтересам Росії. Це не порушує відносини України і Росії», - також наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу Президент Венесуели У.ЧАВЕС заявив, що співпраці Венесуели з Білоруссю в енергетичній сфері жодним чином не має негативного впливу на інтереси інших країн.

Зокрема, він запевнив, що обговорив напередодні це питання із прем’єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ та не почув від нього жодних заперечень.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО заявив, що пробне прокачування нафти в аверсному режимі нафтопроводом “Одеса – Броди” до Білорусі буде здійснене наприкінці листопада.

Довідка УНІАН. Венесуельська нафта, яку закуповує Білорусь, завозиться танкерами в порт Одеси, а звідти доставляється на Мозирський НПЗ залізницею транзитом через Україну.