Три вугільних і одне газове родовище продадуть на листопадовому аукціоні

Міністерство охорони природного середовища виставило на аукціон з продажу спецдозволів на надрокористування трьох вугільних і одного газового родовища.

Про це сказано в офіційному повідомленні Мінприроди, опублікованому в газеті "Урядовий кур'єр" (№194 від 19 жовтня).

Згідно з повідомленням, на аукціон будуть, зокрема, виставлені спецдозволи на видобуток вугілля на ділянці Боржиківська Північна (Перевальский район Луганської обл., підтверджені запаси - 3,58 млн. тонн) зі стартовою ціною 729,3 тис. грн., шахтоділянках в Антрацитівському районі (Луганська обл., 3,6 млн. тонн) вартістю 816,7 тис. грн., а також ділянка шахти "Фоминська" (Шахтарський район Донецької обл., 0,5 млн. тонн.) стартовою ціною 158,4 тис. грн. Термін дії ліцензії у вказаних родовищах 20 років.

Також на аукціон виставлений спецдозвіл на геологічне вивчення з дослідницько-промисловою розробкою Краснопоповського родовища природного газу (Кремінський район Луганської обл.). Стартова ціна п’ятирічної ліцензії - 2,845 млн. грн.

Загалом на листопадовий аукціон виставлено 21 спецдозвіл. Окрім згаданих, на аукціон виставлені також дозволи на видобуток вапняку, граніту, габра-діабазів, мергелю, питних підземних вод, а також мінеральних лікувальних грязей.

Заявки на участь в аукціоні приймають до третього листопада. Аукціон відбудеться 24 листопада.

Як повідомляв УНІАН, Мінприроди розраховує виручити 250 млн. грн. від продажу в поточному році спеціальних дозволів (ліцензій) на надрокористування.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України у липні затвердив порядок продажу і порядок проведення аукціонів з продажу спецдозволів на надрокористування у 2010 році.

За 2009 рік первинний ринок ділянок надр і родовищ або прав на них, де продавцем виступає держава в особі Мінприроди України, виріс майже удвічі - до 137 млн. грн.