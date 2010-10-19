Крупногуртові ціни на нафтопродукти в Украіні за тиждень зросли

З 11 по 18 жовтня 2010 року середні по Україні крупногуртові ціни на нафтопродукти збільшилися на 1,3-2,7% (у середньому на 1,8%). Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі "А-95" (м. Київ).

За даними моніторингу консалтингової групи "А-95", з 11 по 18 жовтня 2010 року середні по Україні крупногуртові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

на бензин А- 80 - збільшилися на 1,3%, або 110 грн./тонна, - 8470 грн./тонна;

на бензин А- 92 - збільшилися на 1,4%, або 120 грн./тонна, - до 8520 грн./тонна;

на бензин А- 95 - збереглися на рівні 8590 грн./тонна;

на дизельне паливо - збільшилися на 2,7%, або 200 грн./тонна, - до 7570 грн./тонна.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту і експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тонн (у 2008 році - 4,75 млн. тонн), а дизельного палива - 4,36 млн. тонн (у 2008 році - 5,29 млн. тонн).

Довідка УНІАН. ТОВ "Консалтингова група "А-95" створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями та моніторингом ринку нафтопродуктів.