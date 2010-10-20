Ціна нафти відновлюється після серйозного падіння напередодні

Вартість нафти збільшується на торгах в середу, відновлюючись після понесених напередодні серйозних втрат, на тлі чекань зниження запасів сировини в США і збереження за Китаєм лідируючої ролі у визначенні попиту на нафту. Про це свідчать дані торгів, повідомляє РІА "Новости".

Вартість листопадових ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку збільшилася на 0,68 долара, або на 0,86% - до 80,17 долара за барель. Спотова ціна на північноморську нафтову суміш марки Brent на 8:09 мск підвищилася на 0,94 долара, або на 1,17% - до 81,04 долара за барель.

"Прийняті досі Пекіном заходи не можна вважати ударом по гальмах в плані економічного зростання, - заявив агентству Bloomberg аналітик Purvin & Gertz Віктор Шам. - Динаміка запасів була позитивною, і якщо так продовжиться, ми побачимо їх скорочення".