Нафта на NYMEX у середу подорожчала

11:35, 21 жовтня 2010
Енергетика
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Котирування ф'ючерсів на нафту виросли за підсумками торгів у середу, відновившись після того, як на попередній сесії вони впали більш ніж на 4%. Зростанню цін посприяв урядовий звіт, з якого стало відомо про скорочення загальних запасів нафти і палива у США, а також послаблення долара, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування листопадових ф'ючерсів на легку малосірчисту нафту виросли на 2,28 долара чи на 2,9%, до 81,77 долара за баррель. Термін дії контракту збіг в середу на закритті торгів. Грудневий контракт, що активно торгується, подорожчав за підсумками торгів на 2,38 долара до 82,54 долара за баррель.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на ICE виросли в ціні на 2,50 долара до 83,60 долара за баррель.

Як повідомило Управління енергетичної інформації при Міністерстві енергетики США, загальні комерційні запаси сирої нафти і палива у США на тижні 9-15 жовтня скоротилися на 2 млн баррелів, продовживши зниження з 27-річних максимумів, досягнутих минулого місяця.

Звіт управління разом з різким послабленням долара допоміг нафті повернути собі велику частину позицій, втрачених у вівторок, коли зміцнення американської валюти і побоювання з приводу зниження попиту в Китаї зіштовхнули нафтові ф'ючерси нижче за рівень 80 доларів за баррель уперше цього місяця.

Упродовж останніх тижнів послаблення долара сприяло зростанню цін на нафту, підвищуючи привабливість цього і інших сировинних товарів у тій ситуації, за якої інвестори прагнуть вкладати гроші у фізичні активи. За словами трейдерів, нафта, ймовірно, продовжить орієнтуватися на долар, і подальше послаблення валюти повинне утримувати ціни на нафту в новому торговельному діапазоні приблизно між 80 і 85 доларами за баррель.

Американська валюта впала до нового 15-річного мінімуму проти ієни, а індекс долара на ICE, який показує динаміку долара проти кошика валют, на момент написання статті знижувався на 1,3%. Євро виріс на 1,7% до 1,3958 долара.

Та все ж дані про запаси надати ринку підтримку, оскільки деякі аналітики чекали різкого збільшення запасів нафти. На тижні 9-15 жовтня запаси виросли на 700 000 баррелів. Це набагато менше збільшення, ніж прогнозували аналітики. Вони чекали, що запаси збільшаться на 2 млн баррелів.

Запаси бензину поповнилися на 1,2 млн баррелів, а запаси дистилятів, що включають дизельне паливо і паливневий мазут, скоротилися на 2,2 млн баррелів. Аналітики, опитані Dow Jones Newswires, очікували, що запаси бензину скоротилися на 1,3 млн баррелів, а дистилятів - на 600 000 баррелів.

Сильніше, ніж очікувалося, зниження запасів дистилятів допомогло підштовхнути вверх котирування ф'ючерсів на паливневий мазут. Листопадовий контракт подорожчав за підсумками торгів на 6,55 цента, або на 3%, до 2,2548 долара за галон.

Котирування листопадових ф'ючерсів на бензин RBOB виросли за підсумками торгів на 3,43 цента до 2,0826 долара за галон.

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