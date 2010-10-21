Суд повернув шахту «Білозерська» до складу ДП «Добропіллявугілля»

Господарський суд Донецької області прийняв рішення про розірвання договору оренди шахти "Білозерська" з товариством з додатковою відповідальністю "Шахта "Білозерська" і повернення шахти до складу цілісного майнового комплексу державного вуглевидобувного об'єднання "Добропіллявугілля" (Добропілля, Донецька обл.).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

Згідно з повідомленням, рішення суду було прийняте на підставі позову регіонального відділення Фонду державного майна України в Донецькій області, який був спрямований 1 вересня 2010 року.

У своєму позові регіональне відділення ФДМУ вказувало, що орендар систематично порушував умови договору оренди, зокрема, несвоєчасно сплачував орендну плату, не виконував заходи протипожежної безпеки, допустив виникнення заборгованості з заробітної плати перед шахтарями у розмірі 10 млн. грн., не виконував вимоги щодо створення безпечних умов праці і охорони довкілля.

Довідка УНІАН. До 2008 року шахта "Білозерська" входила до складу державного підприємства "Добропіллявугілля". Договір оренди шахти був укладений 13 листопада 2008 року між ТДВ "Шахта "Білозерська" і РВ ФДМУ в Донецькій області. У загальному статутному фонді ТДВ "Шахта "Білозерська" 80,93% акцій належать ТОВ "Екойл".

У липні 2010 року своїм розпорядженням Кабінет Міністрів України погодився з пропозицією Міністерства вугільній промисловості про передачу в оренду цілісного майнового комплексу державного підприємства "Добропіллявугілля" (Донецька обл.). Передача комплексу в оренду здійснюватиметься на конкурсних підставах.

Про свою зацікавленість в оренді "Добропіллявугілля" неодноразово заявляв енергетичний холдинг ДТЕК, що входить в структуру СКМ Рината АХМЕТОВА.

У державне вуглевидобувне об'єднання "Добропіллявугілля" входить 6 шахт, а також ремонтно-механічний завод, шахтобудівне управління № 4, "Добропіллявуглекомплект", "Добропіллявуглепобутпостач", РСУ, вузол виробничо-технічного зв'язку, енергоділянка, управління технічного контролю якості вугілля і стандартів, управління з гасіння, профілактики порідних відвалів і рекультивації земель, управління соціальної сфери, ділянка підсобних господарств.