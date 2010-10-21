Прем'єри РФ і Болгарії домовилися створити СП із розробки ТЕО болгарської ділянки «Південного потоку»

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН і прем`єр-міністр Болгарії Бойко БОРИСОВ домовилися до 15 листопада створити спільне підприємство з розробки техніко-економічного обгрунтування болгарської ділянки «Південного потоку».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі уряду Росії за підсумками телефонної розмови двох прем`єрів.

«Глави урядів обмінялися думками про хід реалізації положень Міжурядової російський-болгарської угоди за проектом «Південний потік», яку було укладено в січні 2008 року. У даному контексті В.ПУТІН і Б.БОРИСОВ домовилися про те, що в строк до 15 листопада ц.р. буде створено російсько-болгарське спільне підприємство, яке займеться розробкою техніко-економічного обгрунтування болгарської ділянки цього газопроводу», - йдеться в повідомленні.

Разом із цим у ході розмови глави урядів констатували позитивний хід виконання домовленостей щодо будівництва АЕС у Белені, обговорили питання про залучення до проекту компаній з третіх країн.