Нафта на NYMEX в четвер подешевшала

Ціни на сиру нафту знизилися в четвер на тлі відновилися побоювань з приводу темпів зростання світової економіки і відновлення долара в кінці дня, передає ПРАЙМ-ТАСС.

Ціни на акції знижувалися в середині другої половини сесії, а долар демонстрував зростання. У цій ситуації, як відзначають трейдери, нафтові ф'ючерси опинилися за крок від 80 доларів за барель - ключового рівня, прорив якого може спровокувати більш глибоке падіння.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування грудневих ф'ючерсів на легку малосірчисту нафту знизилися на 2,4%, або на 1,98 долара за барель, до 80,56 долара за барель. Наприкінці сесії був досягнутий мінімум 80,09 долара за барель.

Грудневі ф'ючерси на північноморську нафту марки Brent на ICE подешевшали на 2,1%, або на 1,77 долара за барель, до 81,83 долара за барель.

В останні дні волатильні ціни на нафту рухаються в 5-відсотковому діапазоні, поки трейдери намагаються оцінити перспективи попиту на нафту в США і Китаї і вплив податково-бюджетної політики цих країн.

Багато трейдерів сподівалися, що Федеральна резервна система США буде утримувати процентні ставки близько нуля, аби долар залишався слабким, і тим самим спровокує впевнене зростання цін на нафту, які по всьому світу деномінують в американській валюті. Але замість цього ціни виявилися під потужним тиском і вперше за цей місяць впали нижче 80 доларів за барель у відповідь на підвищення процентних ставок Китаєм, про яке було оголошено у вівторок. Аналітики відзначають, що рішення Китаю може уповільнити локомотив зростання світового попиту на нафту.

У четвер вранці новини з Китаю знову завдали удару по ринку нафти. Зростання валового внутрішнього продукту Китаю сповільнилося в 3-му кварталі до 9,6% з 10,3% у 2-му кварталі. І тим не менш, як повідомила державна радіостанція, китайський уряд прогнозує зростання ВВП в 2011 році більш ніж на 10%. Згідно із прогнозом Міжнародного енергетичного агентства, ВВП Китаю в 2011 році виросте на 9,6% після зростання на 10,5% цього року.

Згідно з МЕА, на частку Китаю, який є другим найбільшим споживачем нафти у світі після США, доведеться близько 40% від очікуваного цього року збільшення світового попиту на нафту на 2,1 млн барелів на день і близько однієї третини від збільшення попиту на 1, 2 млн барелів на день у наступному році.

Тим часом економічні дані і дані щодо попиту на нафту з США теж змушують трейдерів турбуватися з приводу перспектив відновлення.

Як повідомило в четвер Міністерства праці США, число первинних заявок на допомогу з безробіття за тиждень 10-16 жовтня знизилося на 23 000 до 452 000, при цьому економісти прогнозували, що число заявок становитиме 455 000. Проте на попередньому тижні, згідно з переглянутими у бік підвищення даними, число заявок збільшилася на 13 000, а це фактично нівелює останнє зменшення.

Дані щодо ринку нафти також містили суперечливі сигнали. Запаси дистилятів, що включають дизельне паливо і топковий мазут, знизились на тижні 9-15 жовтня більш значно, ніж очікувалося, при цьому попит на дистиляти досяг найвищого рівня з травня. Однак загальний попит на нафту в США продемонстрував другий найнижчий результат з грудня.

Котирування листопадових ф'ючерсів на топковий мазут знизилися за підсумками торгів на 4,03 цента, або на 1,8%, до 2,2145 долара за галон, а листопадові ф'ючерси на бензин RBOB подешевшали на 4,16 цента, або на 2%, до 2,0410 долара за галон, найнижчого рівня з 29 вересня.