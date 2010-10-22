Кабмін збільшив статутний капітал «Нафтогазу» на 7,4 млрд. грн.
Кабінет міністрів України своєю постановою збільшив статутний капітал НАК «Нафтогаз України» на суму 7,4 млрд. грн. шляхом випуску додаткових акцій існуючої номінальної вартості зі збереженням 100% акцій у власності держави.
Відповідна постанова Кабміну (№ 950 від 12 жовтня 2010 року) оприлюднена сьогодні у газеті «Урядовий кур'єр».
Згідно з документом, Міністерству фінансів необхідно здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики у розмірі 7,4 млрд. грн. з терміном обігу 9-12 років і відсотковою ставкою доходу не вище 9,5% річних і внести їх від імені держави в оплату за додаткові акції НАК «Нафтогаз України».
Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня Верховна Рада прийняла поправки до держбюджету-2010, які передбачають збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» цього року на розмір його планового дефіциту 7,4 млрд. грн. шляхом викупу акцій додаткової емісії за рахунок випуску ОВДП.
У 2009 році Кабінет міністрів України прийняв постанову про збільшення статутного капіталу «Нафтогазу України» на 18,6 млрд. грн. - до 24,165 млрд. грн. з оплатою акцій додаткової емісії держоблігаціями. НАК згодом почав продавати облігації або укладати угоди РЕПО з банками, що дозволило йому заплатити за купівлю російського газу.
У грудні 2009 року уряд прийняв ще одну постанову про докапіталізацію НАК за рахунок ОВДП на 12 млрд. грн., проте вона не була виконане.
Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.
НАК опікується розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.