Янукович заявив про намір влади побудувати на Кіровоградщині завод з переробки урану

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив про намір влади побудувати у Кіровоградській області завод з переробки урану.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав під час церемонії відкриття радіологічного корпусу Кіровоградського обласного онкодиспансеру.

Говорячи про перспективні сфери розвитку території Кіровоградської області, Президент назвав атомну енергетику і в контексті цього повідомив про намір побудувати завод з переробки урану на її території.

Він також відзначив важливість подальшого розвитку Кіровоградського науково-виробничого підприємства «Радій», яке має відігравати суттєву роль в атомній енергетиці України. В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що сьогодні близько 55% електроенергії виробляється саме завдяки атомним потужностям країни. Глава держави зауважив, що добудова ще кількох атомних блоків дозволить збільшити цей показник до 60%.

Президент окремо відзначив важливість паралельного розвитку альтернативних джерел енергії в Україні. «Модернізація держави – це головна мета, яка сьогодні лежить в основі тих програм, які ми заклали», – наголосив В.ЯНУКОВИЧ. Президент підкреслив, що йдеться про будівництво сильної країни, а не про розподіл влади, як це було у попередні роки. Сьогодні, зазначив Глава держави, влада в Україні вперше працює як єдиний механізм – команда, яка почала системні реформи.

«Нам треба йти по усіх напрямках розвитку нашої країни – все, що ми робимо, повинно відповідати світовим стандартам», – підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Також Президент, говорячи про потенціал Кіровоградської області, особливо відзначив перспективність розвитку аграрної галузі. За словами В.ЯНУКОВИЧА, йдеться про збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції з високою доданою вартістю, а також про ефективне використання унікальних ресурсів чернозему у регіоні.