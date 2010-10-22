Мінпаливенерго рекомендує ТЕС активізувати закупівлю вугілля за прямими договорами

Міністерство палива і енергетики України рекомендує державним енергогенеруючим компаніям активізувати закупівлю вугілля антрацитної групи за прямими договорами для скорочення відставання у графіках накопичення вугілля на складах ТЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на сьогоднішній колегії Мінпаливенерго повідомив заступник міністра палива і енергетики Володимир ЛУЧНИКОВ.

За його словами, на даний час держоператор «Вугілля України» не виконав показники відвантаження вугілля даної групи, закріплені Прогнозним балансом ДК ТЕС на 2010-й – перший квартал 2011-го року, і ймовірно, це відставання не буде подолане до кінця поточного року. «Сьогодні вже є відставання щодо накопичення вугілля, тому питання, які висуваються перед нами і тепловими станціями, досить жорсткі, і треба сьогодні кинути всі сили на закупівлю вугілля за прямими договорами», - сказав заступник міністра.

За даними Мінпаливенерго, за 9 місяців поточного року ДП «Вугілля України» відвантажило ДК ТЕС НАК «Енергетична компанія України» 12,2 млн. тонн вугілля, що на 1,129 млн. тонн вугілля, або на 8,5%, менше за передбачене Прогнозним балансом. У структурі поставок поставки від «Вугілля України» становили 70,7%.

Станом на 1 жовтня складські запаси вугілля становили 3,580 млн. тонн, що на 8%, або на 313,3 тис. тонн, менше від рівня, передбаченого Прогнозним балансом.