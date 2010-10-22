«Нафтогаз» прогнозує прямі збитки від реалізації газу ТКЕ і промпідприємствам на рівні 17 млрд. грн.

НАК «Нафтогаз України» прогнозує прямі збитки від реалізації газу підприємствам теплової комунальної енергетики, а також промисловим підприємствам за підсумками 2010 року на рівні 17 млрд. грн. через невідповідність фактичних цін реалізації газу економічно обґрунтованим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це, виступаючи на колегії Міністерства палива і енергетики України у п`ятницю, повідомив заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим ЧУПРУН.

Він нагадав, що до серпня поточного року природний газ реалізовувався підприємствам ТКЕ за ціною, зафіксованою на рівні грудня 2008 року – 872,78 грн. за тисячу кубометрів. При цьому держхолдинг закуповував імпортний природний газ у першому півріччі за ціною 264 дол. за тисячу кубометрів, реалізовуючи його надалі теплокомуненерго за ціною 74,9 дол. за тисячу кубометрів.

В.ЧУПРУН відзначив, що прийняте Національною комісією регулювання електроенергетики рішення про підвищення граничних цін реалізації газу ТКЕ з 1 серпня на 50%, хоча і було значним, проте, навіть враховуючи його, сьогодні газ реалізується ТКЕ за пільговими цінами. Зокрема, встановлена на рівні 1309,2 грн. за тисячу кубометрів гранична ціна реалізації газу ТКЕ на даний час становить лише 44,3% її економічно обґрунтованого рівня.

Крім того, відзначив В.ЧУПРУН, унаслідок невідповідності цін реалізації газу промисловим підприємствам економічно обґрунтованим через фіксацію цін для цієї групи споживачів у першому півріччі п.р., збитки НАКу за даною групою споживачів за підсумками 2010 року прогнозуються на рівні 6 млрд. грн.

У зв`язку з цим, відзначив В.ЧУПРУН, НАК «Нафтогаз України» вважає за доцільне при розробці проекту держбюджету на 2011 рік передбачити у повному обсязі компенсацію держхолдингу різниці у цінах закупівлі і реалізації імпортного газу, який поставляється для потреб ТКЕ і промислових підприємств.

Як повідомляв УНІАН, у вересні п.р. «Нафтогаз» прогнозував, що за підсумками 2010 року збитки компанії від реалізації імпортного газу підприємствам теплової комунальної енергетики сягнуть 10,906 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Національна комісія регулювання електроенергетики з серпня п.р. підвищила рівень граничної ціни на газ для підприємств ТКЕ, що забезпечують населення опалюванням і гарячим водопостачанням, на 50% - з 872,78 грн. до 1309,2 грн. за 1 тис. куб. м (з урахуванням ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування і розподіл газу).

Ціна на газ для підприємств теплоенергетики не переглядалася з грудня 2008 року і була зафіксована на рівні 872,78 грн. за тис. куб. м (з урахуванням ПДВ, цільової надбавки і транспортування).