Туркменістан готовий нарощувати експорт природного газу до Росії

Туркменістан готовий нарощувати обсяги експорту природного газу до Росії.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кремля, про це Президент Туркменістану Гурбангул БЕРДИМУХАМЕДОВ заявив перед початком переговорів з президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

«Кажучи про співпрацю в паливно-енергетичній сфері, хочу підкреслити, що Росія – наш давній партнер, з яким у Туркменістану склалися традиційні зв`язки в даній сфері, тому на основі існуючих двосторонніх угод ми готові нарощувати обсяги експорту туркменського природного газу, звичайно, в Російську Федерацію», – сказав Г.Бердимухамедов.

Він також відзначив, що туркменсько-російська співпраця є важливим чинником стабільності і безпеки в Центральній Азії і в Каспійському басейні.

У свою чергу, Д.МЕДВЕДЄВ відзначив, що енергетика зараз є ключовою складовою двосторонньої співпраці.

«Ми готові і далі розвивати цікаві напрями цієї співпраці і у сфері газу, і в сфері електроенергетики. У той же час, ми повинні думати про майбутнє. Зараз весь світ займається енергоефективністю, прагне економити. Мені здається, що і енергоефективність, і нові технології – це абсолютно важливий напрям нашої співпраці на майбутнє», – сказав Д.Медведєв.