Старі стандарти на нафтопродукти мають бути скасовані до початку 2011 року – Держспоживстандарт

Старі стандарти на нафтопродукти мають бути скасовані до початку 2011 року, враховуючи інтеграцію України в ЄС.

Про це заявив директор Департаменту стандартизації і метрології Держспоживстандарту України Андрій НЕЛЄПОВ сьогодні на нараді з проблемних питань, що виникають під час здійснення робіт з сертифікації нафтопродуктів, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

У повідомленні зазначається, що таким чином, з 1 січня 2011 року Україна має перейти на нові європейські стандарти моторного палива, які відповідають вимогам Євро-3 і Євро-4.

«Для цього українським нафтопереробним заводам було відведено три роки. Правда, слід зазначити, що не всі наші НПЗ готові випускати сьогодні бензин підвищеної якості відповідно до нових стандартів. У даний час стандарти підвищеної якості діють, але паралельно діють і старі стандарти. Перехідний період було встановлено, але треба розуміти, що він не може тривати нескінченно. І якщо ми говоримо про інтеграцію в ЄС, то там є жорсткі умови: старі стандарти мають бути скасовані», - наголосив А.НЕЛЄПОВ.

Як повідомлялося, з 1 січня 2011 року всі моторні палива, які реалізуються на ринку України, повинні відповідати вимогам ДСТУ 4839:2007 «Бензини автомобільні підвищеної якості. Технічні умови» і ДСТУ 4840:2007 «Паливо дизельне підвищеної якості. Технічні умови» (аналог Євро-4).

Про готовність з початку 2011 року освоїти випуск євробензинів заявили Одеський, Кременчуцький і Лисичанський НПЗ.

Водночас Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА» заявив про неготовність до переходу на стандарт якості нафтопродуктів Євро-4 аж до 2012 року.