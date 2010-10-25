Ціна нафти продовжує зростати

Ціни на нафту у понеділок, 25 жовтня, ростуть завдяки зниженню курсу долара по відношенню до євро.

Вартість грудневих ф`ючерсів на американську легку нафту WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку за станом на 08:59 мск виросла на 0,75 долара, або на 0,92% - до 82,44 долара за барель.

Ціна грудневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш Brent збільшилася на 0,56 долара, або на 0,68% - до 83,52 долара за барель.

Євро на 08.48 мск виріс до 1,4037 долара проти 1,3929 долара за євро днем раніше.

Крім того, на вартість нафти впливають повідомлення про те, що тропічний шторм "Річард" обрушився на Беліз і рухається із швидкістю 150 кілометрів на годину на північний захід, передає агентство Bloomberg.