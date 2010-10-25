«Газпром»: німецькі компанії увійдуть в South Stream

Поява німецьких партнерів у складі акціонерів проекту газопроводу South Stream не підлягає сумніву, заявив глава департаменту зовнішньоекономічної діяльності російського газового холдингу ВАТ «Газпром» Станіслав Циганков, повідомляє РИА Новости.

«Те, що німецькі компанії з`являться в числі акціонерів, у мене сумнівів немає», – сказав він журналістам у понеділок в кулуарах Міжнародного енергетичного тижня.

С.Циганков відмовився назвати конкретні компанії, відзначивши, що це будуть «один-два партнери «Газпрому».